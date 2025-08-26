Южноуральский спортсмен стал бронзовым призером турнира по самбо

На соревнованиях в Беларуси отличился Андрей Суслов

Успешно выступил на республиканском турнире по самбо в Беларуси спортсмен из Троицка Андрей Суслов. Южноуральский атлет стал обладателем бронзовой медали. Соревнования собрали более 300 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана и Германии, сообщает региональная Федерация самбо.

Состязания прошли в Минской области и были посвящены заслуженному мастеру спорта Андрею Курлыпо. В них приняли участие представители четырех стран. Они не только выступили в соревнованиях, но и обменялись опытом в рамках международного тренировочного лагеря. Подобное мероприятие служит стимулом для повышения уровня подготовки участников и вдохновляет молодых спортсменов на новые свершения.

Продуктивной получилась поездка для самбиста из Троицка Андрея Суслова. Воспитанник местной детско-юношеской спортивной школы завоевал бронзовую медаль турнира. Занимается атлет под руководством тренера Рустама Шахбазова.

Автор: Арина Чарушникова