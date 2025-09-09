В Челябинске провели турнир по самбо в знак солидарности в борьбе с терроризмом

Соревнования собрали более 100 ребят в возрасте 15—17 лет

В Челябинске прошли областные соревнования по самбо, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Турнир состоялся 6 сентября в спортивном комплексе «Динамо» и собрал около 100 участников. Ребята 15—17 лет боролись за награды в 11 весовых категориях, сообщает региональный Минспорт.

Открыли соревнования советник губернатора Челябинской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Олег Семкин, министр спорта Владимир Иванов, а также и. о. первого заместителя председателя ЧРОО «Динамо» Радик Гилимшин и руководитель регионального центра спортивной подготовки по самбо Сергей Пруцков. Они наградили благодарственными письмами сотрудников РЦСП по самбо.

В настоящее время на Южном Урале функционируют 18 спортивных школ по самбо, в которых занимаются более 6000 человек. За подготовку самбистов отвечают свыше 40 тренеров. В числе воспитанников этих школ есть мастера спорта, включая пять самбистов, которые входят в состав сборной России. На прошлой неделе новым руководителем Федерации самбо Челябинской области стал Алексей Лошкин.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября и связан с трагическими событиями в Беслане в 2004 году. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.