Миасс примет чемпионат России по сноуборду

Соревнования пройдут в «Солнечной долине» в дисциплинах слалом-гигант и параллельный слалом.

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Челябинская область примет чемпионат России по сноуборду. Соревнования пройдут в Миассе, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Об этом говорится в документе «Изменение и дополнение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по сноуборду на 2020 год», который был опубликован на сайте Минспорта России.



Соревнования, по новому положению, пройдут 24 и 25 декабря. В первый день участники сразятся в параллельном слаломе-гиганте, во второй — в параллельном слаломе. Отметим, что соревнования состоятся и среди мужчин, и среди женщин.

«Согласно документу, в декабре состоится чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сноуборд-кроссу, а также заключительные этапы Кубка России по биг-эйру и слоупстайлу сезона 2019—2020»,— рассказали «Первому областному» в Федерации сноуборда России.

Отметим, что чемпионат России в параллельных дисциплинах должен был пройти в марте этого года в Красноярске. Однако его отменили из-за пандемии коронавируса.