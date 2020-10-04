В Челябинской области за сутки скончалось пять человек с коронавирусом

Инфекцию подхватили 94 южноуральца.

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Количество заболевших коронавирусом продолжает расти в Челябинской области. За сутки инфекцию подхватили 94 южноуральца. Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 17106 случаев заболевания COVID-19. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Из 94 заболевших 7 человек — школьники. В больницах на сегодняшний день находятся 3589 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

За сутки выздоровело 30 пациентов. Всего с начала пандемии коронавируса вылечилось 12973 человека. Закрытых на карантин классов по COVID-19 в регионе нет.

«За сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациент, 79 лет. От других причин: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 65 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 93 года; сахарный диабет, артериальная гипертензия (ковид сопутствующий) — пациентка, 68 лет; крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 78 лет»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего за сутки проведено 5190 тестов методами ИФА и ПЦР. С начала пандемии коронавируса в регионе проведено 639 952 исследования.