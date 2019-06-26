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/ Южноуральский дзюдоист завоевал две медали на соревнованиях в Минске

Южноуральский дзюдоист завоевал две медали на соревнованиях в Минске

Денис Ярцев стал победителем Европейских игр и чемпионата континента.
сегодня в 14:25
  |  Спорт

Челябинский дзюдоист Денис Ярцев стал победителем вторых Европейских игр и чемпионата Европы. Южноуралец завоевал две золотых медали в турнире среди смешанных национальных команд.

В заключительный день соревнований, который состоялся 25-го июня, прошел командный турнир по системе «стенка на стенку». За его награды сразились 16 микс-команд, в составе которых было по 3 мужчины и 3 женщины. На пути к финалу россияне обыграли сборные Сербии и Турции, а в драматичном финале встретились с командой Португалии. Сборная России проиграла три схватки, но смогла сравнять счет и победить в дополнительной встрече.

Очень тяжелый финал получился. Проигрывали 0:3, отыгрывались и перебарывались. Самая интрига разыгралась в моем весе. Муса Могушков хорошо боролся, проявил характер. А так, до финала мы шли уверенно, выигрывали, несколько человек отдыхали перед будущими схватками. В целом, все довольны выступлением — и тренеры, и спортсмены, все с медалями. «Золота» давно у нас не было. Даже не могу сказать, когда последний раз побеждали. — рассказал сайту «Первый областной» победитель Европейских игр и чемпионата Европы Денис Ярцев.
Напомним, 4 года назад в первых Европейских играх, которые прошли в Баку приняли участие 3 дзюдоиста с Южного Урала. Тогда Кирилл Денисов завоевал «золото» в весе до 90 килограммов, а Ренат Саидов выиграл «бронзу» в категории свыше 100 килограммов, а Денис Ярцев занял пятое место в весовой категории 73 килограмма. В командных соревнованиях Денис Ярцев и Ренат Саидов стали бронзовыми призерами.

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