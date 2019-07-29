Челябинский дзюдоист добыл еще одно «серебро» на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Ризван Магомадов отличился в турнире смешанных команд.

В заключительный день соревнований Европейского юношеского олимпийского фестиваля по дзюдо в Баку состоялся командный турнир с участием 13-ти сборных.

Россияне на пути к финалу нанесли поражения венграм со счетом 4:1 и немцам – 4:2. Челябинский спортсмен Ризван Магомадов одержал досрочные победы над своими соперниками. А вот побороться в финале с турками ему не довелось, так как его товарищи по команде проиграли со счетом 0:4. В итоге турецкая сборная завоевала «золото», у россиян «серебро», а «бронзу» получили команды Венгрии и Германии.

По словам наставника Магомадова, старшего тренера юношеской сборной Челябинской области по дзюдо Сергея Лепихина, Ризван в конце сентября выступит на первенстве мира, которое состоится в Астане.

Напомним, что ранее Ризван Магомадов выиграл в столице Азербайджана серебряную награду в личном первенстве Европейского олимпийского фестиваля в весовой категории до 60 килограммов.

Также добавим, что Магомадов в конце июня выиграл две «бронзы» на первенстве Европы среди юношей до 18-ти лет в Варшаве. В этом году он добыл четыре медали Кубков Европы – «золото» в итальянской Фоллонике и польском городе Бельско-Бяла, «серебро» в столице Германии Берлине и «бронзу» в Туле.