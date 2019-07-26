Челябинский дзюдоист завоевал «серебро» на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Ризван Магомадов провел четыре поединка в категории до 60 килограммов.

С 24 по 27 июля проходил Европейский юношеский олимпийский фестиваль дзюдо в Баку, Азербайджан. Челябинец Ризван Магомадов, ученик мастера спорта России международного класса Сергея Лепихина, победив чеха Антонина Дворачека, Георгиоса Балажишвили из Кипра и эстонца Вильяра Липарда, уступил лишь в дополнительное время финального поединка хозяину татами Турану Байрамову.

«Ризван боролся уверенно, с большим желанием. Очень хотел привезти домой золотую медаль. Он, конечно, сильно расстроился, мы поддержали его, как могли. После возвращения в Челябинск начнем подготовку к первенству мира, которое состоится в конце сентября в Астане. Будем готовиться с азиатскими спортсменами и соперниками, которые нам неудобны», – рассказал Сергей Лепихин, старший тренер юношеской сборной Челябинской области по дзюдо.

Напомним, Ризван Магомадов в конце июня выиграл две бронзовых медали на первенстве Европы среди юношей до 18-ти лет в Варшаве. Также Ризван в этом году добыл четыре медали Кубков Европы: золото в итальянской Фоллонике и польском городе Бельско-Бяла, «серебро» в столице Германии Берлине и бронзу в Туле.