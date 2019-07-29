Челябинский дзюдоист взял «бронзу» на соревнованиях в Хорватии

Денис Ярцев – призер турнира серии Гран-при в весовой категории до 73 килограммов.

С 26 по 28 июля в хорватском Загребе проходил турнир серии Гран-при по дзюдо, в которых участвовали 552 спортсмена из 86 стран.



Челябинец Денис Ярцев, воспитанник заслуженного тренера России Виктора Мосейчука, до полуфинала одержал три досрочных победы. Он смог побороть португальца Нуно Сарайва, Бехруза Ходжазода из Таджикистана и у украинца Артема Хомула. И лишь в полуфинальной схватке уступил трехкратному чемпиону Израиля, вице-чемпиону молодежной Европы-2016 Тохару Бутбулю. Ярцев сражался за «бронзу» в поединке с 21-летним бронзовым медалистом чемпионата Азии-2017 Арату Тацукава из Японии.



Еще одну «бронзу» в турнире серии Гран-при завоевал тюменец Муса Могушков. На церемонии награждения медали победителю и призерам в весе до 73 килограммов вручал знаменитый итальянский певец Аль Бано.



Отметим, что это двенадцатая награда Дениса Ярцева на турнирах «Мировой серии». Он является мастером спорта России международного класса, победителем недавних вторых Европейских игр и чемпионата континента среди смешанных команд в Минске, участником Олимпийских игр (2016), серебряным (2013, 2014) и бронзовым (2018) медалистом командных чемпионатов мира, серебряным (2014) и бронзовым (2013, 2015, 2018) призёром командных чемпионатов Европы. Также он является обладателем командной «бронзы» первых Европейских игр (2015) и вторых Всемирных Игр боевых искусств (2013), победитель Всемирной летней Универсиады-2011, бронзовый призёр первенств Европы среди молодежи (2010, 2011).