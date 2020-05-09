Южноуральский дзюдоист Кирилл Денисов проведет международную онлайн-тренировку

Ожидается, что в ней примут участие 500 юных спортсменов из семи стран.

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10-го мая дзюдоист Кирилл Денисов, который является двукратным чемпионом Европы, обладателем пяти наград чемпионатов мира в личном первенстве и трех медалей в командных состязаниях, участником двух Олимпиад, проведет совместную международную онлайн тренировку. Занятие пройдет в прямом эфире на платформе Зум и в личном Instagram Кирилла Денисова.

«В условиях самоизоляции объединяемся большой семьей дзюдо. К нам планируют присоединиться представители 15-16 клубов. Из них 7-8 российских клубов, 3 клуба из Португалии, два из Словакии, по одному из Словении, Чехии, Франции и Австрии. Мы хотим делать такие дистанционные занятия каждую неделю, в воскресенье, и тренер всякий раз будет меняться. В частности, первую онлайн тренировку 10 мая проведу я (в 14 часов по челябинскому времени), а 17 мая — португальский специалист дзюдо. Не только для детей, но и для родителей»,— рассказал заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов.

Отметим, что по предварительным данным, в тренировке будет задействовано около 500 детей в возрасте до 12-14 лет из семи стран Европы. Форма общения — на русском и английском языках.