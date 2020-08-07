Большая массовая тренировка состоится возле исторического музея в Челябинске

Так в городе готовятся отпраздновать День физкультурника.

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8 августа 2020 года в России празднуется День физкультурника. Это профессиональный день не только для учителей, преподавателей физкультуры и фитнес-тренеров, но и всех любителей активного образа жизни.

К этому празднику во многих городах России готовят различные спортивные мероприятия и соревнования, на которые может попасть абсолютно любой желающий. И Челябинск не стал исключением.

8 августа всех челябинских любителей спорта ждут на площадке возле государственного исторического музея, в самом центре города. Там состоятся бесплатные открытые спортивные уроки.

«С собой нужно иметь спортивную одежду, обувь и хорошее настроение! Вход на площадки свободный», — сообщают организаторы мероприятия.

Сотрудники музея опубликовали расписание предстоящего мероприятия. Каждый сможет найти себе что-то по душе.