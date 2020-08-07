8 августа 2020 года в России празднуется День физкультурника. Это профессиональный день не только для учителей, преподавателей физкультуры и фитнес-тренеров, но и всех любителей активного образа жизни.
К этому празднику во многих городах России готовят различные спортивные мероприятия и соревнования, на которые может попасть абсолютно любой желающий. И Челябинск не стал исключением.
8 августа всех челябинских любителей спорта ждут на площадке возле государственного исторического музея, в самом центре города. Там состоятся бесплатные открытые спортивные уроки.
«С собой нужно иметь спортивную одежду, обувь и хорошее настроение! Вход на площадки свободный», — сообщают организаторы мероприятия.
Сотрудники музея опубликовали расписание предстоящего мероприятия. Каждый сможет найти себе что-то по душе.
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В 12:00 на площадке «Открытый мир» состоится тренировка по боксу.
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Также в 12:00 на летней эстраде музея пройдет танцевальная фитнес-зумба.
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И на площадке между башнями, также ровно в полдень, пройдет занятие капоэйра.
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А в 13:00 всех желающих ждут на летней эстраде, где пройдет аэробно-танцевальный микс.