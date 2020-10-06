Дзюдоисты Челябинской области привезли 17 медалей с первенства УрФО

Юношеская команда заняла второе место в общекомандном зачёте, девушки — третье.

Послушать 00:00

Семнадцать медалей выиграли на первенстве УрФО в Екатеринбурге спортсмены из Челябинской области. Юношеская сборная региона по дзюдо заняла второе место в общекомандном зачёте, девушки — третье. Всего в активе южноуральцев — шесть золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград.



«Победителями первенства УрФО стали Игорь Сушан из Южноуральска, Михаил Нелюбин, Матвей Ананьин, Егор Малкин, Илья Борисенко из Магнитогорска и Артемий Человечков. Серебро у Алины Саматовой из Аргаяша, Ивана Козленко, Карины Сахно из Миасса и Софии Бобошкиной. Бронзу добыли Дмитрий Бекленищев, Александр Осинцев из Южноуральска, Сергей Девичинский, Карина Камалова из Кунашака, Айгуль Шаймарданова из Златоуста, Наталья Юрина из Магнитогорска, Арина Бисенова из Чебаркуля, Мария Ушакова из Магнитогорска. Еще 8 спортсменов, уступив в поединках за бронзовые награды, заняли пятое место»,— рассказали сайту «Первый областной» в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Всего в состязаниях в столице Урала выступили 358 спортсменов до 18-и лет. Добавим, что старты были отборочными на первенство России. Оно пройдёт в Барнауле с 14 по 17 декабря этого года. Право выступить в соревнованиях уже обеспечили 25 представителей региона.