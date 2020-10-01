Клубы дзюдо из Челябинской области выиграли гранты губернатора

Отличились организации «Ичибан» и «Синара».

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Клуб дзюдо «Ичибан» из Челябинска стал победителем первого конкурса на гранты губернатора Челябинской области. Их проект «Через спорт к успеху», который нацелен на привлечение детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей от 5 до 15 лет к занятиям спортом, признан лучшим в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».



Также в конкурсе грантов от губернатора Челябинской области отличился клуб дзюдо «Синара». Целью их проекта «Используй силу ДЗЮДО во имя добра» стало оказание услуг в области физкультуры и спорта в Каслях. Он также участвовал в направлении охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

Грант позволит «Ичибану» реализовать программу «Через спорт к успеху», подчеркнул главный тренер и руководитель клуба Кирилл Денисов. Это значит, что многие дети смогут заниматься дзюдо бесплатно.

«Также они получат бесплатное медицинское обследование, медицинскую страховку и спортивную экипировку. Мы считаем, что данные мероприятия позволят нам воспитать новое поколение и сделать его сильнее, крепче и лучше», — отметил руководитель и главный тренер клуба-грантообладателя, заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов.

Напомним, в начале сентября «Ичибан» с другим проектом — «Семья Чемпионов» стал победителем конкурса грантов президента России. Отметим, что сам клуб дзюдо был основан в 2016 году, а его название переводится с японского как «номер один».