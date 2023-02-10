Сегодня, 10 февраля, в Марракеше стартовали финальные поединке международного турнира на призы короля Марокко Мухаммеда VI. В весовой категории до 48 кг победу одержал уроженец Златоуста Эдмонд Худоян. В финале он победил Хамза Ессаади из Марокко, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI принимают участие более 370 спортсменов из 53 стран. В состав сборной России вошел наш южноуральский боксер Эдмонд Худоян и заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов.

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Уроженец Златоуста является действующим чемпионом России и был готов, к тому чтобы показать хороший уровень на этом турнире. В полуфинале наш спортсмен одержал уверенную победу над испанцем Рафаэлем Лозано. А в финальном поединке Эдмонд Худоян также уверенно победил местного боксера Хамза Ессаади.

«Бой получился хорошим, я продышался. Спасибо тренерам за правильную установку на поединок. Очень рад в целом за нашу команду, которая идёт без поражений. Я очень рад и горд, что представляю здесь свою страну. Будем теперь ездить везде, будем доказывать, что мы сильные, что мы — лидеры мирового бокса. Несмотря на бойкоты и санкции, мы — лучшие», — рассказал Эдмонд Худоян.
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Соревнования в Марокко стали первыми официальными стартами для сборной России на международных турнирах с использованием национальной символики.

«Я четыре года жил в Челябинске, работал переводчиком. Недавно вернулся, но, надеюсь, скоро опять поеду в Россию. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему другу Андрею Стоцкому. Жаль, что его нет на этом турнире. Вообще, в Марокко любят Россию, русских. Если ваши не боксируют с марокканцами, симпатии трибун всегда на стороне русских», — приводит слова зрителя Мохамеда Чёткая федерация бокса России.
Магнитогорск примет чемпионат России по тайскому боксу 2023 года
Напомним, что Магнитогорск примет чемпионат России по тайскому боксу 2023 года. Статусные соревнования пройдут с 15 по 19 марта и соберут более 250 участников. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в майском чемпионате мира в Бангкоке.