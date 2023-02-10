Южноуральский боксер Эдмонд Худоян стал победителем международного турнира в Марокко

В финальном поединке уроженец Златоуста победил Хамза Ессаади

«Бой получился хорошим, я продышался. Спасибо тренерам за правильную установку на поединок. Очень рад в целом за нашу команду, которая идёт без поражений. Я очень рад и горд, что представляю здесь свою страну. Будем теперь ездить везде, будем доказывать, что мы сильные, что мы — лидеры мирового бокса. Несмотря на бойкоты и санкции, мы — лучшие»,

— рассказал Эдмонд Худоян.

«Я четыре года жил в Челябинске, работал переводчиком. Недавно вернулся, но, надеюсь, скоро опять поеду в Россию. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему другу Андрею Стоцкому. Жаль, что его нет на этом турнире. Вообще, в Марокко любят Россию, русских. Если ваши не боксируют с марокканцами, симпатии трибун всегда на стороне русских»,

— приводит слова зрителя Мохамеда Чёткая федерация бокса России.

Сегодня, 10 февраля, в Марракеше стартовали финальные поединке международного турнира на призы короля Марокко Мухаммеда VI. В весовой категории до 48 кг победу одержал уроженец Златоуста Эдмонд Худоян. В финале он победил Хамза Ессаади из Марокко, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.В турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI принимают участие более 370 спортсменов из 53 стран. В состав сборной России вошел наш южноуральский боксер Эдмонд Худоян и заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов.Уроженец Златоуста является действующим чемпионом России и был готов, к тому чтобы показать хороший уровень на этом турнире. В полуфинале наш спортсмен одержал уверенную победу над испанцем Рафаэлем Лозано. А в финальном поединке Эдмонд Худоян также уверенно победил местного боксера Хамза Ессаади.Соревнования в Марокко стали первыми официальными стартами для сборной России на международных турнирах с использованием национальной символики.Напомним, что Магнитогорск примет чемпионат России по тайскому боксу 2023 года. Статусные соревнования пройдут с 15 по 19 марта и соберут более 250 участников. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в майском чемпионате мира в Бангкоке.