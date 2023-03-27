Шесть боксеров Челябинской области завоевали путевки на первенство России

Отборочные соревнования прошли в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) завершилось первенство УрФО среди юношей 15—16 лет по боксу, на котором 11 наград завоевала сборная Челябинской области. Шесть южноуральцев завоевали золотые медали и теперь в составе сборной округа отправятся на апрельское первенство России в подмосковный Чехов, сообщает региональная федерация бокса.

Победителями первенства УрФО стали: Иван Добрынин (52 кг, Златоуст), Мухаммад Назаров (60 кг, Челябинск), Дмитрий Тыщенко (63 кг, Южноуральск), Платон Ушмодин (70 кг, Златоуст), Иван Лунин (75 кг, Сатка) и Иван Байбаков (свыше 80 кг, Магнитогорск).

Достойно выступили и их партнеры по команде. Серебряные награды у Кирилла Алябьева (70 кг, Челябинск) и Егора Ожегова (80 кг, Златоуст). Бронза у Раджа Ершова (48 кг, Миасс), Тимофея Шундеева (50 кг, Копейск) и Рината Макарова (66 кг, Троицк).

Впереди сильнейших южноуральских боксеров 15—16 лет ждет первенство России. Право отправиться в подмосковный Чехов получили только победители зональных соревнований.