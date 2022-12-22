Магнитогорск примет чемпионат России по тайскому боксу 2023 года

Статусные соревнования пройдут с 15 по 19 марта во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана

Магнитогорск выиграл право на проведение чемпионата России по тайскому боксу — 2023. Сегодня, 22 декабря, федерация муай-тай доверила организацию турнира «городу металлургов». Статусные соревнования пройдут с 15 по 19 марта и соберут более 250 участников. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в майском чемпионате мира в Бангкоке, сообщает региональная федерация тайского бокса.

В Магнитогорске встретятся лучшие бойцы, прошедшие отбор на федеральных округах: Мурманск (Центральный и Северо-Западный федеральный округ), Черкесск (Южный и Северо-Кавказский федеральный округ), Кызыл (Сибирский федеральный округ), Чита (Дальневосточный федеральный округ) и Ульяновск (Уральский и Поволжский федеральный округ).

Стоит отметить, что Челябинская область примет участников чемпионата России по тайскому боксу уже в пятый раз. До 2023 года трижды чемпионаты страны проводились в Челябинске, а в 2015 году юбилейный, 20-й чемпионат России успешно состоялся на магнитогорской земле.

«Федерацией тайского бокса России было принято решение провести чемпионат страны 2023 года в Магнитогорске. За семь лет с момента организации здесь национального чемпионата многое изменилось в лучшую сторону. В 2015 году тайский бокс здесь был только на начальном этапе развития, сейчас у Магнитогорской городской федерации уже есть успехи и перспективы, которые мы хотим поддержать», — выступил с заявлением президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.

Сегодня в «городе металлургов» тайский бокс развивается на высоком уровне. Местные спортсмены добиваются наград на всероссийских состязаниях, кубках и чемпионатах России. В Магнитогорске открыты два новых современных спортивных зала для воспитанников городской федерации тайского бокса.

Всего на территории Челябинской области тайским боксом сегодня занимается около 2000 человек. Магнитогорск по численности спортсменов-тайбоксеров уверенно входит в тройку лидеров, пропуская вперед только Челябинск и Копейск.

Принимать 27-й чемпионат России по тайскому боксу в марте 2023 года будет магнитогорский Дворец спорта имени И. Х. Ромазана.