Магнитогорск выиграл право на проведение чемпионата России по тайскому боксу — 2023. Сегодня, 22 декабря, федерация муай-тай доверила организацию турнира «городу металлургов». Статусные соревнования пройдут с 15 по 19 марта и соберут более 250 участников. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в майском чемпионате мира в Бангкоке, сообщает региональная федерация тайского бокса.

В Магнитогорске встретятся лучшие бойцы, прошедшие отбор на федеральных округах: Мурманск (Центральный и Северо-Западный федеральный округ), Черкесск (Южный и Северо-Кавказский федеральный округ), Кызыл (Сибирский федеральный округ), Чита (Дальневосточный федеральный округ) и Ульяновск (Уральский и Поволжский федеральный округ).

Стоит отметить, что Челябинская область примет участников чемпионата России по тайскому боксу уже в пятый раз. До 2023 года трижды чемпионаты страны проводились в Челябинске, а в 2015 году юбилейный, 20-й чемпионат России успешно состоялся на магнитогорской земле.

«Федерацией тайского бокса России было принято решение провести чемпионат страны 2023 года в Магнитогорске. За семь лет с момента организации здесь национального чемпионата многое изменилось в лучшую сторону. В 2015 году тайский бокс здесь был только на начальном этапе развития, сейчас у Магнитогорской городской федерации уже есть успехи и перспективы, которые мы хотим поддержать», — выступил с заявлением президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.

Сегодня в «городе металлургов» тайский бокс развивается на высоком уровне. Местные спортсмены добиваются наград на всероссийских состязаниях, кубках и чемпионатах России. В Магнитогорске открыты два новых современных спортивных зала для воспитанников городской федерации тайского бокса.

Челябинские тайбоксеры завоевали пять медалей Кубка России

Всего на территории Челябинской области тайским боксом сегодня занимается около 2000 человек. Магнитогорск по численности спортсменов-тайбоксеров уверенно входит в тройку лидеров, пропуская вперед только Челябинск и Копейск.

Принимать 27-й чемпионат России по тайскому боксу в марте 2023 года будет магнитогорский Дворец спорта имени И. Х. Ромазана.