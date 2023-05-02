Челябинский боксер Эдмонд Худоян выступит в составе сборной России на чемпионате мира

На соревнованиях в Ташкенте (Узбекистан) выступят 539 спортсменов из 107 стран

Сегодня, 2 мая, в Ташкенте (Узбекистан) стартовал чемпионат мира по боксу, на котором выступят 539 спортсменов из 107 стран. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой. В состав команды включен и челябинец Эдмонд Худоян. Четырехкратный чемпион России представит страну в весовой категории до 48 кг, сообщает Федерация бокса России.

На чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин в Ташкенте будут разыграны комплекты наград в 13 весовых категориях. При этом спортсмены будут биться не только за медали, но и за солидный призовой фонд, который составил 5,2 миллиона рублей. Победители турнира получат 200 тысяч долларов, серебряные призеры — 100 тысяч, а бронзовые — по 50 тысяч долларов.

«У нас представлено рекордное количество спортсменов и стран, но чемпионами мира станут 13 человек. Наша задача — забота о боксерах и тренерах, чтобы в честь их побед звучали национальные гимны. Наша прямая обязанность — защищать каждую национальную организацию. При этом мы должны создавать условия для того, чтобы боксеры могли обеспечивать себя. Именно поэтому у нас есть большой призовой фонд», — отметил накануне турнира президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Российская сборная представлена на ЧМ-2023 в максимальном составе: наши спортсмены будут биться за медали во всех 13 весовых категориях. Среди них и четырехкратный чемпион страны Эдмонд Худоян. Боксер из Златоуста выступит в весовой категории до 48 кг. Первый бой он проведет 4 мая против Нуруллаха Ойяла из Турции. Выступит на турнире и воспитанник школы бокса Челябинской области Всеволод Шумков (60 кг).

«Жеребьевка для нашей команды сложилась неплохая. Национальную сборную представляют чемпионы России, все ребята достойные. Пусть каждый из них доказывает, что он сильнейший боксер. Здесь не будет легких поединков, собрались лучшие спортсмены со всего мира. Будем стараться, чтобы гимн России как можно больше играл на арене в Ташкенте», — оценил итоги жеребьевки турнира главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.

Бои чемпионата мира в прямом эфире можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».