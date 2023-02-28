В Ульяновске завершился чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Южноуральские бойцы завоевали 35 наград, из них семь высшей пробы. Также титул лучшего бойца турнира получил челябинец Игорь Болгарский, сообщает региональная Федерация тайского бокса.
Соревнования в Ульяновске являлись решающими для отбора участников на чемпионат и первенства России по тайскому боксу 2023 года, который примет Магнитогорск с 15 по 19 марта.
Среди южноуральских спортсменов победителями чемпионата Уральского и Приволжского федеральных округов стали Александр Глаголев (57 кг) и Игорь Болгарский (63,5 кг). В рамках первенства лучшими стали Константин Анчугов (14-15 лет, 45 кг), Александр Быковских (14-15 лет, 67 кг), Иван Лосев (14-15 лет, 71 кг), Глеб Безбородько (12-13 лет, 63,5 кг) и Ангелина Валеева (10-11 лет, 34 кг).
Также звание «лучшего бойца чемпионата» получил челябинец Игорь Болгарский. Воспитанник спортивной школы «Мастер» одержал три уверенные победы на соревнованиях. Сейчас тренерский штаб Челябинской областной федерации тайского бокса утверждает состав команды, которая будет защищать честь региона на чемпионате России.
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