Самбистка из Озёрска стала чемпионкой мира среди юниоров

Стефании Власовой не было равных на соревнованиях в Сербии.

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Представительница Челябинской области завоевала золотую медаль на молодёжном первенстве мира в Сербии. Стефания Власова из Озёрска получила звание сильнейшей самбистки весом до 60 килограмм.



На пути к медали 19-летняя спортсменка одержала победы над соперницами из Венгрии, Узбекистана и Украины. В финале Стефания Власова выполнила бросок, а затем — провела победный болевой приём. Всего, как рассказали «Первому областному» во всероссийской федерации самбо, помимо южноуральской спортсменки в первый день отличилось ещё девять россиян.

«В первый день сборная России завоевала десять медалей: восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Так, награды получили следующие российские спортсмены: золото — Татьяна Федорова Стефания Власова, Екатерина Дорошенко, Ксения Хисматуллина, Игорь Лукашин, Виталий Симаков, Иван Агафонов, Савелий Пархомин; серебро — Екатерина Семёнова; бронзу — Даниил Егоров», — рассказали представители всероссийской федерации самбо.

Отмети, Стефания Власова является мастером спорта России по самбо и дзюдо. Её успех на мировом первенстве стал первым в истории озерского спорта в самообороне без оружия.