В Чебаркуле дети поблагодарили медиков за работу в непростой период

Воспитанники Центра детского творчества подарили работникам «красной» зоны свои рисунки.

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В Чебаркуле запустили новый социальный флешмоб. Его цель — поблагодарить медицинских работников, которым приходится трудиться в такой непростой период. Идея флешмоба принадлежит воспитанникам Центра детского творчества. Для работников «красной» зоны они подготовили рисунки и слова благодарности.

«Идея флешмоба пришла к нам таким образом: моя знакомая работает в ковидном госпитале. Она рассказала, что им сейчас трудно, поступает много больных. Мы решили с ребятами их поддержать», — прокомментировала ситуацию руководитель изостудии «Радуга» ЦДТ Чебаркуля Светлана Устинова.

Около 50 рисунков были переданы в госпиталь для пациентов с COVID-19. Медицинские работники были так признательны ребятам, что разместили изображения на стенах коридоров в «красной» зоне, после чего отправили фотоотчет их авторам.

Воспитанники изостудии «Радуга» Чебаркуля планируют создать еще партию рисунков с благодарностью, а также призывают присоединиться к флешмобу другие отделения ЦДТ.