Южноуральские ватерполистки завоевали «золото» Спартакиады учащихся

Наши соотечественницы одержали уверенную победу.

Девятая летняя Спартакиада учащихся России по водному поло проходила в Пензенской области.

Подопечные тренеров златоустовской «Динамо-Уралочки» Анны Хохряковой и Дмитрия Андреева одержали пять уверенных побед. В ворота соперниц южноуральские спортсменки забросили 118 мячей, а в свои пропустили лишь 35. В полуфинале наша команда разгромила сборную Нижегородской области, а в решающем матче превзошла команду Ленинградской.

Отметим, что воспитанницы златоустовской школы водного поло в этом году также выиграли золотые медали первенства России среди девушек в возрасте до 17-ти лет.