Российские ватерполистки завоевали «серебро» первенства Европы

В соревнованиях участвовали 11 спортсменок из Златоуста.

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В Греции состоялись финальные матчи первенства Европы среди юниоров по водному поло. Ранее сборная России, в состав которой вошли 11 представительниц златоустовской команды «Динамо-Уралочка», обыграла команды из Словакии, Турции, Израиля, Греции и Италии. Но в групповом этапе не смогли одолеть сборную Испании.

В поединке за «золото» соревнований нашей сборной предстояло вновь встретиться с командой именно из этой страны. Соперницы с первого тайма взяли инициативу в свои руки и удерживали ее вплоть до финала. Россиянки пытались спасти свое положение, но этого не хватило для победы во всем матче.

Таким образом, первенство Европы среди юниоров по водному поло завершилось победой сборной Испании, которая завоевала «золото» турнира, у сборной России - «серебро», а «бронзу» выиграла команда Италии.