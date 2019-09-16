Ватерполистки юниорской сборной России стали победительницами первенства мира

В соревнованиях участвовали пять спортсменок из Златоуста.

Послушать 00:00

С 9 по 15 сентября в Португалии проходило первенство мира по водному поло среди юниорок до 21 года. В соревнованиях принимали участие 16 сильнейших команд мира.

По итогам соревнований россиянки одержали 6 уверенных побед в 6 играх, выиграли соревнования и стали лучшей командой планеты. В составе сборной участвовали и пять игроков златоустовского клуба «Динамо-Уралочка»: Евгения Головина, Елизавета Заплатина, Полина Попова, Регина Галимзянова и Надежда Липская.

Лучшим вратарем по итогу турнира была признана Евгения Головина. По ходу первенства мира россиянки встречались с командами Португалии, Италии, ЮАР, Венгрии, Греции и Нидерландов.

Напомним, что недавно юниорская сборная России по водному поло до 18 лет завоевала «серебро» первенства Европы. В ее состав также вошли представительницы клуба «Динамо-Уралочка».