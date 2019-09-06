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В Греции проходит юниорское первенство по водному поло. В состав сборной России вошли 11 ватерполисток златоустовской «Динамо-Уралочки».
Тренер Михаил Накоряков вывел команду России в полуфинал первенства Европы. В групповом этапе наши спортсменки обыграли Словакию, Турцию, но уступили Испании. На стадии 1/8 финала была разгромлена сборная Израиля, а в четвертьфинале российские ватерполистки обошли хозяек турнира — сборную Греции.
Завтра, 7 сентября, сборная России встретится в полуфинале с командой из Италии. Сайт «Первый областной» желает удачи российским спортсменкам!