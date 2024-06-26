Ватерполистки из Златоуста стали призерами Спартакиады учащихся России

Спортсменки завоевали бронзу в состязаниях среди девушек до 16 лет

Ватерполистки из Златоуста завоевали бронзовые медали Спартакиады учащихся России. Соревнования среди девушек до 16 лет завершились в Пензе. Сборная Челябинской области потерпела единственное поражение в полуфинале от соперниц из Московской области. Но выиграла утешительный финал, заняв третье место, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

На Спартакиаду учащихся России в Пензу отправился ближайший резерв ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка». Девушки до 16 лет под руководством Дмитрия Андреева уверенно выступили на групповом этапе, вышли в полуфинал соревнований.

Увы, в равном бою они потерпели поражение от соперниц из Московской области. Причем основное время матча победителя не выявило, а в овертайме наша команда уступила. Итоговый счет — 10:12.

В матче за третье место сборная Челябинской области встретилась с командой из ХМАО-Югры. В упорном поединке южноуральские ватерполистки вырвали победу со счетом 9:7, завоевав бронзовые медали. Золото досталось сборной Московской области. В финальном матче она выиграла у нижегородских спортсменок — 11:10.

Спартакиада учащихся России. Водное поло. Девушки. Итоговые места:

1. Московская область.

2. Нижегородская область.

3. Челябинская область.

4. ХМАО-Югра.

5. Ленинградская область.

6. Москва.

7. Ростовская область.

8. Астраханская область.

Отметим, что в числе лауреатов турнира стала спортсменка из Златоуста. Полину Полуэктову признали лучшим вратарем соревнований. Напомним, что в текущем сезоне в седьмой раз титул чемпионов страны завоевала команда «Динамо-Уралочка». Спортсменки из Златоуста в финале выиграли у нижегородского «Буревестника».