Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» вышел в финал чемпионата России

Команда из Златоуста поборется за золотые медали с нижегородским «Буревестником»

Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» одержали победу в повторном поединке полуфинала чемпионата России, выиграв у столичного клуба «СКИФ-Восток». Таким образом девушки из Златоуста второй год подряд будут бороться за чемпионство. В решающем матче нашей команде предстоит сыграть два финальных поединка с «Буревестником» из Нижнего Новгорода, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Полуфинальное противостояние с командой «СКИФ-Восток» получилось очень непростым. «Динамо-Уралочка» ранее победила у столичного клуба в Москве по пенальти (15:14). А это означало, что в домашних стенах в случае победы подопечные Михаила Накорякова могли оформить выход в финал турнира.

Игра в Златоусте также получилось равной и боевой. Обе команды здорово сыграли в обороне. Поэтому и зрители увидели мало забитых мячей. К радости болельщиков «Динамо-Уралочка» выстояла и победила со счетом 6:4. Отличный поединок провела голкипер команды Евгения Головина, в нападении лидерские качества проявила Белла Маркоч, забившая 4 гола.

«Мы много времени уделили подготовке к матчу. И это отразилось на нашей игре. Мы показали высокий уровень игры. Теперь с нетерпением ждем финала. Настрой боевой! Хочется вновь завоевать золото и подтвердить, что „Уралочка“ — сильнейший ватерпольный клуб страны», — отметила после обеды игрок «Динамо-Уралочки» Аниса Шарафутдинова.

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«Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 13:14, 11:13 (пен). Счет в серии: 0-2.

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) —15:14 (пен), 6:4. Счет в серии: 2-0.

В другом полуфинале нижегородский «Буревестник», как и год назад, оказался сильнее самого титулованного клуба страны. Волжанки дважды выиграли у «Кинефа» из Киришей.

Таким образом, в финале турнира встретятся «Динамо-Уралочка» и «Буревестник». Первая игра состоится 11 мая в Нижнем Новгороде, ответный поединок пройдет 17 мая в Златоусте. Напомним, что год назад «Динамо-Уралочка» завоевала титул чемпиона России. В решающем матче наши девчата также выиграли у «Буревестника».