/ Южноуральские ученые разработали систему оценки состояния хоккеистов

Методика позволяет спрогнозировать результаты и скорректировать тренировки.

Систему оценки состояния хоккеистов разработали ученые из ЮУрГУ. Методика, по словам специалистов, позволит спрогнозировать результаты спортсменов, а также скорректировать их тренировки. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе университета, система основана на многолетних исследования, которые проводились на площадке челябинского «Трактора».

Преимущества способа заключаются в его неинвазивности, то есть для исследования не нужны анализы крови, а также в оперативности и мобильности. Также учитывается специфика игрового амплуа и возраст спортсменов. Совместная работа с хоккейным клубом делится на два направления: молодежный и взрослый хоккей. Сами спортсмены заинтересованы в сотрудничестве, они принимают участие в обследованиях с 14 лет.

Созданная методика более эффективная, чем существующие в России, поскольку позволяет оценивать не только функциональное состояние организма спортсмена, но также и развитие и проявление физических навыков, которые нужны для хоккея.

Особенность нашего способа в том, что он включает несколько различных блоков тестов, позволяющих получить наиболее полную информацию о подготовленности спортсменов с учетом особенностей функционирования центральной нервной системы. В их числе: блок психологических тестов^; блок тестов на скоростные способности в совокупности с точностью действий, теппинг-тест, позволяющий определить скоростные способности мышц рук^; тесты на силовые и координационные способности^; оценка уровня общей выносливости по вариабельности ритма сердца на ЭКГ. Имея данные о подвижности, уравновешенности, возбудимости центральной нервной системы, мы можем получить информацию о силовых и скоростных способностях человека, уровне общей выносливости. Все эти данные позволяют отследить функциональное состояние спортсмена на данный момент и сделать прогноз его результативности как на ближайшее время, так и на будущее. — рассказали сайту «Первый областной» научный сотрудник научно-исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ, кандидат биологических наук, доцент Елена Сурина-Марышева.

Информация о свойствах нейросистемы человека необходима в определении его физической и технико-тактической подготовленности и потенциала дальнейшего развития. Так, от возбудимости нервной системы зависит развитие скоростных и силовых качеств, оценка уровня развития координационных способностей позволяет определить уровень владения шайбой. Результаты тестов переносятся с высокой степенью информативности на те навыки, которые нужны хоккеисту на ледовой площадке.

Данная методика оценки состояния и подготовки спортсменов позволяет нам корректировать план их подготовки к важным турнирам. Специалист, который не видел их на льду, может определить, что тот или иной хоккеист может проявиться себя в начале матча и, с меньшей вероятностью, — во втором или третьем периоде. Кроме того, методика оценивает психологическое состояние спортсменов. Например, мы можем выявить повышенную тревожность или проблемы во взаимоотношениях с коллективом, что сказывается на его спортивных результатах. Мы используем эту информацию и работаем с психологическими проблемами. Использование данной методики уже не раз показало позитивные результаты. — отметил заместитель директора хоккейной школы «Трактор» Владимир Молчанов.

Отметим, что по результатам исследования учеными Южно-Уральского государственного университета в 2019 году был получен патент. На данный момент они занимаются созданием аналогичных систем оценивания, применимых в других видах спорта, занимаются медико-биологическим обеспечением подготовки сборных команд Челябинской области и членов сборных команд России.