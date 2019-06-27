Юные хоккеисты и преданные болельщики сфотографировались в Челябинске с Кубком Гагарина

Трофей привез Никита Нестеров, до этого прокатив его по Тургояку.

Челябинцы увидели Кубок Гагарина сезона 2018/2019. Трофей привез в южноуральскую столицу Никита Нестеров, сейчас защищающий цвета ЦСКА, но начинавший хоккейный путь в школе «Трактор». Как сообщил игрок «армейцев», Кубок Гагарина приедет в Челябинск еще раз — уже в руках Максима Шалунова. Но и сейчас все, кто не успел сфотографироваться с трофеем в школе «Трактор», могут сделать это в новом хоккейном центре.



Вечером кубок отправится к губернатору, а завтра будет выставлен в хоккейном центре на Молодогвардейцев, который я открываю с тестем Олегом Сиротиным. Он для детей, но могут там и взрослые ребята заниматься. — рассказал сайту «Первый областной» Никита Нестеров.

Хоккеист признался, что не стал использовать Кубок вместо тарелки или бокала, хотя многие победители так делают, но зато прокатился с ним по озеру.



В Кубке я ничего не варил, не ел из него, но плавал с ним на серфе по озеру. Мы проверяли на устойчивость его. — сообщил Никита Нестеров.

Озеро, где проверяли Кубок, — Тургояк, там хоккеист отдыхал с сокомандником Кириллом Капризовым.



Отметим, что за фотографией с Кубком Гагарина выстроилась настоящая очередь. Среди желающих прикоснуться к трофею было много малышей — воспитанников разных хоккейных школ области, которые в будущем надеются добиться таких же результатов, как Никита Нестеров. Среди юных спортсменов оказалась хоккеистка из Аши. Девочка следит за успехами спортсмена, знает, что защитник выступает за сборную России и надеется, что тоже будет играть на мировых чемпионатах — но в женской команде.



У нас команда «Челябинские волчицы», недавно мы ездили на «Золотую шайбу». У меня все хорошо получается, меня брали во второе звено на «Золотой шайбе». Я бы хотела попасть в ЖХК, думаю, все получится. — поделилась с сайтом «Первый областной» Марьяна Макаркина.

Тренировочный центр Никиты Нестерова, где будет выставлен Кубок Гагарина, откроется 28 июня в 9 утра. Он будет расположен в спорткомплексе «Арена» у ТРК «Фиеста».

