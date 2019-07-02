/ Строительство ледовой арены в Кыштыме транслируют онлайн

На площадке установили камеры.

На 9-летний недострой в Кыштыме, который скоро станет ледовой ареной, поставили камеры. Сделали это по поручению главы региона Алексея Текслера. Теперь следить за работами в режиме онлайн смогут чиновники, и они точно будут знать, как на самом деле обстоит ситуация на площадке.

«Видеонаблюдение мы, как и планировали, сделали 1 июля, сегодня я наблюдала первую картинку того, что происходит на ледовом катке. Это здорово и интересно, потому что смогу как руководитель наблюдать за происходящим в онлайн-режиме. Плюсом ко всему мы провели еще ряд дополнительных организационных мероприятий к этому моменту, у нас объявлены все аукционы. К сожалению, они еще не состоялись до конца, договоры не заключены, но все абсолютно отработано»,— прокомментировала сайту bfm74.ru глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Работы должны завершится в декабре 2019 года, потому что уже через месяц арене предстоит принять соревнования. Так что помимо обустройства общего здания необходимо организовать лед.

«Мы сегодня достраиваем крытый каток с искусственным льдом на 270 мест зрительских. Планируем выполнить арену ледового катка — искусственный лед — 42,5 миллиона рублей, благоустройство — 6,3 миллиона рублей, выполнить слаботочные устройства — 4,3 миллиона рублей, а также выполнить вентиляцию, снабдить объект независимой электроэнергией — дизельной электростанцией. Также параллельно нам ведется работа по закупу технологического оборудования. Это инвентарь, ледозаливочные машины, ледорубочные машины», — проинформировал сайт bfm74.ru начальник отдела капитального строительства Кыштыма Сергей Глазков.

Напомним, что в Кыштыме успели возвести здание и ледовый корт, а потом стройка остановилась. С 2013 года на площадке не велись работы. Хоккеистам приходилось заниматься на открытых катках, а летом посещать Снежинск, где арена есть.