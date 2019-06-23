/ 4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ

Игроки выступали за клубы Челябинска и Магнитогорска.

Лучший результат с 2003 года показала Россия на драфте НХЛ. Процедура выбора игроков прошла 22 июня в Ванкувере. Сразу 28 российских хоккеистов были выбраны клубами, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. Из этих игроков 4 связаны с южноуральскими командами.

Во втором раунде драфта Никита Охотюк был выбран под номером 10 в «Ванкувер», в третьем раунде Павел Дорофеев под номером 79 выбран «Вегасом», в четвертом раунде Егор Спиридонов под номером 108 ушел в «Сан-Хосе», а Семен Чистяков под номером 117 — в «Нешвилл». — сообщается на сайте Mynhldraft.com.

Напомним, что Семен Чистяков выступал за СДЮШОР «Трактор», Никита Охотюк играл в защите «Белых медведей», последние два года выступал в хоккейной лиге Онтарио. Павел Дорофеев и Егор Спиридонов — оба нападающие магнитогорского «Металлурга».