Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.13 -0.26 71.35 -0.2
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ

4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ

Игроки выступали за клубы Челябинска и Магнитогорска.
сегодня в 11:24
  |  Хоккей

Лучший результат с 2003 года показала Россия на драфте НХЛ. Процедура выбора игроков прошла 22 июня в Ванкувере. Сразу 28 российских хоккеистов были выбраны клубами, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. Из этих игроков 4 связаны с южноуральскими командами.

Во втором раунде драфта Никита Охотюк был выбран под номером 10 в «Ванкувер», в третьем раунде Павел Дорофеев под номером 79 выбран «Вегасом», в четвертом раунде Егор Спиридонов под номером 108 ушел в «Сан-Хосе», а Семен Чистяков под номером 117 — в «Нешвилл». — сообщается на сайте Mynhldraft.com.

Напомним, что Семен Чистяков выступал за СДЮШОР «Трактор», Никита Охотюк играл в защите «Белых медведей», последние два года выступал в хоккейной лиге Онтарио. Павел Дорофеев и Егор Спиридонов — оба нападающие магнитогорского «Металлурга».

Спорт
Южноуральские ученые разработали систему оценки состояния хоккеистов
13.06.2019
Южноуральские ученые разработали систему оценки состояния хоккеистов
Хоккей
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
31.05.2019
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
Хоккей
«Красная» молодежка стала победителем Кубка Черного Моря по хоккею
29.05.2019
«Красная» молодежка стала победителем Кубка Черного Моря по хоккею
Хоккей
Хоккейный эксперт поделился эмоциями от выступления сборной России на ЧМ-2019
24.05.2019
Хоккейный эксперт поделился эмоциями от выступления сборной России на ЧМ-2019
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Политика
сегодня в 18:34
Главе Челябинска Владимиру Елистратову пророчат отставку
Происшествия
Буйный пациент пытался задушить фельдшера «скорой» в Челябинске
сегодня в 15:50
Буйный пациент пытался задушить фельдшера «скорой» в Челябинске
Общество
Опасную поездку на крыше автомобиля сняли на видео в Челябинской области
сегодня в 14:35
Опасную поездку на крыше автомобиля сняли на видео в Челябинской области
Происшествия
Мотоциклист не поделил дорогу с такси в центре Челябинска
сегодня в 14:11
Мотоциклист не поделил дорогу с такси в центре Челябинска
Общество
Лось перебежал дорогу автомобилистам в микрорайоне Челябинска
сегодня в 13:36
Лось перебежал дорогу автомобилистам в микрорайоне Челябинска
Общество
Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа
сегодня в 13:07
Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа
Общество
Новорожденных котят нашли под капотом туристы из Челябинска
сегодня в 12:05
Новорожденных котят нашли под капотом туристы из Челябинска
Хоккей
4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ
сегодня в 11:24
4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6