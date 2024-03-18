Южноуральские тхэквондисты стали призерами первенства России

У спортсменов Челябинской области две серебряные и две бронзовые награды

На проходящем первенстве России по тхэквондо продолжают завоевывать награды спортсмены Челябинской области. Южноуральцы после четырех дней соревнований четыре раза поднимались на пьедестал почета. В их активе — две серебряные и две бронзовые медали. Соревнования в подмосковной Рузе завершатся послезавтра, 20 марта, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В турнире принимают участие сильнейшие тхэквондисты страны в возрасте 15—17 лет. Солидный состав делегировала на соревнования сборная Челябинской области. В подмосковную Рузу отправились более 30 наших земляков.

Первую медаль в копилку сборной Челябинской области положила Анастасия Филимонова. Подопечная тренеров Сергея и Дениса Филимоновых завоевала бронзу в весовой категории до 44 кг. Она провела на кортах четыре боя: взяла верх над представительницами Башкортостана, Дагестана и Санкт-Петербурга. В упорной борьбе в полуфинале уступила москвичке.

Во второй день турнира серебро для южноуральской команды завоевала челябинка Варвара Пабст. Воспитанница СШОР «Коре» стала призером в весе до 63 кг. На кортах в Рузе она провела пять боев, одержав четыре уверенные победы, в том числе в полуфинале со счетом 2:1 в раундах над вторым номером рейтинга в данном весе, спортсменкой из Севастополя. В финале Варвара уступила сопернице из Республики Карелии.

Также второе место в активе воспитанницы спортшколы «Динамо» Евгении Пучкиной. Челябинка провела четыре победных поединка в весе до 46 кг, но уступила в финале спортсменке из Северной Осетии. Наконец, бронзу в весе до 68 кг среди юниоров завоевал Илья Герасименко.

Соревнования в подмосковном городе Руза завершатся 20 марта.