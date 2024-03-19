Челябинский тхэквондист Никита Губанов завоевал серебро на чемпионате России

Воспитанник спортшколы «Коре» стал призером в весовой категории до 73 кг

На первенстве России по тхэквондо продолжают завоевывать медали спортсмены Челябинской области. Сегодня, 19 марта, призером соревнований стал Никита Губанов. Воспитанник спортшколы «Коре» завоевал серебро в весовой категории до 73 кг. В городе Руза он провел четыре победных поединка, но уступил в финале сопернику из Краснодарского края, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования сильнейших тхэквондистов страны в возрасте 15-17 лет принимает подмосковный город Руза. Сегодня, в пятый день турнира, серебряную медаль для сборной Челябинской области завоевал Никита Губанов. На кортах первенства страны он провел пять боев, в них записал на свой счет четыре победы. И лишь в финале наш земляк уступил представителю Краснодарского края.

«Я доволен своим выступлением. Соревнования совпали с моим Днем рождения, хотелось сделать себе подарок — стать призером первенства. Рад, что удалось это сделать. Это первые для меня соревнования в этой возрастной группе и новой весовой категории. Большую часть поставленных тренером задач удалось выполнить, но есть нюансы, на которыми нужно еще работать», — рассказал Никита корреспонденту ИА «Первое областное».

Он также рассказал, что впереди его ждет не менее ответственный турнир. Ему предстоит выступить в международных соревнованиях «Дети Азии». Ранее челябинский тхэквондист становился серебряным призером первенств Европы и мира, а также победителем первенства России среди кадетов в 2023 году.

Напомним, что ранее медали первенства России по тхэквондо завоевали другие южноуральские спортсмены. Четыре наших земляка поднимались на пьедестал почета, завоевав две серебряные и две бронзовые медали. Соревнования в подмосковной Рузе завершатся завтра, 20 марта.

Автор: Анна Авдякова для ИА «Первое областное».



Фото: Федерация тхэквондо Челябинской области.



