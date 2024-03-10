Тхэквондистка Татьяна Минина завоевала путевку на Олимпийские игры

Челябинская спортсменка успешно выступила на квалификационном турнире в Болгарии

Вчера, 9 марта, на проходящем в Болгарии квалификационном олимпийском турнире по тхэквондо успешно выступила челябинка Татьяна Минина. Она вышла в финал соревнований и таким образом завоевала путевку на летние Олимпийские игры-2024 в Париж, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Один из лидеров сборной России по тхэквондо выиграла у соперниц из Сербии, Греции и Чехии. Причем, в каждом из поединков Татьяна Минина выиграла со счетом 2:0. Финальные поединки в Болгарии не проводились — две лицензии на Олимпиаду-2024 для финалистов завершали состязания.

«Я счастлива, я горжусь собой и своим тренером!», — сказала Таня в интервью после выхода в финал турнира. Ученица Александра Энса и Анны Селютиной выполнила свою главную задачу.

Татьяна Минина ранее уже становилась призером Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио в 2020 году челябинка завоевала серебряную медаль. Также в карьере спортсменки пять золотых медалей чемпионатов Европы, дважды она становилась серебряным призером чемпионата мира.

Добавим, что олимпийские лицензии завоевали также еще два российских тхэквондиста — Владислав Ларин (+80 кг) и Максим Храмцов (80 кг).