Шесть тхэквондистов Челябинской области стали призерами первенства России

В их активе три серебряные и три бронзовые медали

В подмосковной Рузе завершилось первенство России по тхэквондо, на котором шесть спортсменов Челябинской области стали призерами соревнований. В активе южноуральцев по три серебряные и бронзовые награды. В турнире были представлены около 800 спортсменов из 57 регионов страны, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Челябинская область делегировала на юниорское первенство России 31 тхэквондиста. Шесть наших земляков стали призерами соревнований.

Так, серебряные медали завоевали Евгения Пучкина (46 кг), Варвара Пабст (63 кг) и Никита Губанов (73 кг). Бронзовые награды достались Анастасии Филимоновой (44 кг), Анастасии Голициной (59 кг) и Никите Губанову (73 кг).

Стоит добавить, что для многих спортсменов Челябинской области, вошедших в состав сборной региона, выступление на первенстве России являлось дебютным в новой возрастной группе юниоров и юниорок. В областной федерации тхэквондо отметили, что на Южном Урале тренируются перспективные молодые спортсмены, а конкуренция внутри территорий области, и в Челябинске в частности, а также профессиональные тренерские кадры и работа спортивных школ вместе позволяют готовить новое сильное поколение тхэквондистов.

Ранее мы сообщали о том, как серебряную медаль на соревнованиях в Рузе завоевал Никита Губанов. Тхэквондист в разговоре с нашим корреспондентом оценил свое выступление и поделился планами на будущее.