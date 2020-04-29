Южноуральские тайбоксеры провели уникальный областной чемпионат

Спортсмены соревновались в режиме онлайн.

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Южноуральские тайбоксеры во время самоизоляции решили не сидеть дома без дела. Многие проводят чемпионаты в онлайн-играх, а они решили посоревноваться в исполнении танца Вай Кру, который является важной культурной составляющей легендарного боевого искусства Таиланда. Это традиционная молитва и церемониальный танец, предшествующие каждому бою. Демонстрация почитания, благодарности за заботу родителей и учителя, уважения к сопернику. Кроме того, своеобразная разминка для ног, рук и корпуса, а также психологическая настройка на поединок.

Организатором первых в России онлайн состязаний выступила Челябинская областная федерация тайского бокса. В состав квалифицированного жюри вошли председатель региональной федерации тайского бокса и коллегии судей Федерации тайского бокса России Константин Жданов, директор спортивной школы «Мастер», заслуженный тренер России Олег Терехов, судьи международной категории по тайскому боксу Руслан Хадиев и заслуженный мастер спорта России, чемпион мира Денис Тябин.

«Участниками онлайн чемпионата Челябинской области, который состоялся на платформе ZOOM, стали 28 спортсменов из Челябинска и Магнитогорска. Они были разделены на две возрастные группы - до 14-ти лет и старше 14-ти лет. В итоге тройку призеров в категории до 14-ти лет составили Лев Леверт, Андрей Глаголев и Софья Чистова. В возрастной группе спортсменов старше 14-ти лет в числе лучших оказались Александр Глаголев, Игорь Болгарский и Владислав Халиков. Все они являются воспитанниками челябинской спортивной школы „Мастер“ и будут награждены после окончания самоизоляции и возобновления тренировочного процесса», — сообщила пресс-секретарь Челябинской областной федерации тайского бокса Анна Тябина.

Отметим, что в Челябинской области большие победные традиции в тайском боксе. Южноуральские спортсмены неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России среди любителей, а известный боец-профессионал Хаял Джаниев вошел в историю муай-тай, одержав победу над легендарным тайцем Буакавом Банчамеком. Еще один наш земляк Константин Жданов стал первым в отечественном тайском боксе «Почетным спортивным судьей России». Такое звание получить крайне сложно. И присваивается оно только очень авторитетным специалистам.