Константин Цзю посетил чемпионат по боксу среди сотрудников органов внутренних дел Челябинской области

Известный боксер наградил победителей соревнования.

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Масштабное спортивное мероприятие, приуроченное к 75-ой годовщине Победы, завершилось в Челябинской области. Чемпионат по боксу среди сотрудников органов внутренних дел собрал 72 спортсмена из разных уголков региона. Финал чемпионата посетил известный боксер Константин Цзю, также с трибун за поединками наблюдали министр культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

«В полиции служат не только сильные и выносливые люди, но и хорошие спортсмены. Желаю сильного и точного удара и минимального травматизма», — поприветствовал участников соревнований Константин Цзю.

Финальные бои прошли в четырех весовых категориях. В категории до 69 килограммов победу одержал Тимур Гарифуллин, до 75 килограммов — Владислав Ковда, до 81 килограмма — Алексей Пьянов, свыше 91 килограмма — Андрей Горчаков.

Победителей наградили начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев и Константин Цзю.