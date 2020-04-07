Челябинским ветеранам дзюдо и бокса начали доставлять продукты

Спортсмены за свой счет оказывают поддержку пожилым.

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Боксеры и дзюдоисты Челябинска объединились ради общего дела — они начали помогать ветеранам своих видов спорта, которые находятся на самоизоляции. Так как именно пожилые люди находятся в зоне риска заражения коронавирусом и им не советуют выходить даже в магазин.

Поэтому спортсмены за свой счет решили обеспечить пожилых продуктовыми наборами и развести их по адресам. Вручают их также с соблюдением всех санитарных норм, помогают также добровольцы.

«В условиях самоизоляции пожилые люди в первую очередь должны заботиться о своем здоровье, стараться минимизировать риски заражения вирусной инфекцией. Мы не могли остаться в стороне в это сложное время и оказываем помощь ветеранам дзюдо, которые не могут позаботиться о себе в полной мере, максимально оградив их от возможных носителей вируса и постараться сделать их самоизоляцию более комфортной и безопасной», — рассказал директор Центра олимпийской подготовки по дзюдо Олег Мухаметзянов.

Таким образом спортсмены благодарят тех, кто стоял у истоков развития бокса и дзюдо в Челябинской области.

Отметим, что подобные акции планируют провести спортсмены и из других муниципалитетов региона.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией или режимом самоизоляции: 8-800-201-41-88.