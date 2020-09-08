Южноуральские боксёры стали призёрами Кубка России в Ижевске

За третье место команда УрФО получила 3 миллиона рублей призовых.

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Боксёры из Челябинской области добыли бронзовые медали командного Кубка России в Ижевске. Южноуральцы выступили в составе сборной Уральского федерального округа. Всего наш регион представили 7 человек: это Эдмонд Худоян, Максим Стахеев, Алексей Киселёв, Данил Шамсутдинов, Виталий Котов, Антон Кудинов и Андрей Стоцкий. Возглавлял сборную УрФО заслуженный тренер России Владимир Рощенко, которому помогали Радик Шамсутдинов и мастер спорта России международного класса Артем Зайцев из Златоуста, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области.



В первом матче уральская команда обыграла по дополнительным показателям сборную Санкт-Петербурга. Затем было поражение от Приволжского федерального округа и победа над командой Москвы. В итоге в матче за бронзу сборная УрФО встретилась с боксёрами Северо-Кавказского федерального округа и по итогу поединка взяла третье место на соревнованиях.

«Мы очень довольны. Мечтали получить „золото“, но споткнулись о местную команду в первой встрече. Бой у нас был равный, но по тяжам мы проиграли, а сегодня по тяжам выиграли»,— рассказал «Первому областному» заслуженный тренер России Владимир Рощенко.

Добавим, что призовой фонд Кубка России составил 15 миллионов рублей. Из них победители получили 7, второе место — 5, а занявшая третье место команда УрФО — 3 миллиона. Также отметим, что состязания в Удмуртии были посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне.