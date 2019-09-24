Южноуральские студенты оказались в пятерке сильнейших на фестивале ГТО

Всероссийские соревнования проходили в Челябинске.

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С 20 по 23 сентября в Челябинске проходил второй фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. Всего в финале соревнований принимали участие более двухсот спортсменов из разных уголков страны. Честь Челябинской области представляла команда «Уральский сокол», сформированная из студентов Южно-Уральского государственного университета, — она замкнула пятерку сильнейших команд.

Всего участники фестиваля выполняли 11 испытаний ГТО: бег 100 метров, 2000 метров (женщины) и 3000 метров (мужчины); подтягивание из виса на высокой (мужчины) и низкой (женщины) перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; плавание 50 метров; стрельба из пневматической винтовки.

«Победу и переходящий Кубок ГТО завоевала команда Белгородского государственного национально-исследовательского университета (БелГУ). На втором месте оказались студенты из Тверского Государственного медицинского университета МЗ РФ. Замкнула тройку лидеров команда Удмуртского Государственного Университета. Студенты ЮУрГУ заняли итоговое 5-е место», — рассказали в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Торжественная церемония закрытия Всероссийского фестиваля ГТО, а также награждение его победителей и призеров прошли в актовом зале Южно-Уральского Государственного университета. Награды триумфаторам Фестиваля вручили и.о. министра спорта Челябинской области Леонид Одер, руководитель Департамента внедрения комплекса ГТО Александр Карпов, а также ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Помимо командного зачета были подведены итоги и личного первенства.

Напомним, что реализация комплекса «ГТО» на территории РФ является одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящий в состав национального проекта «Демография». Результатом проекта станет привлечение к спорту огромного количества южноуральцев.