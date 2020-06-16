В Кизильском районе открыли новую спортивную площадку

Жители муниципалитета смогут подготовиться себя к сдаче нормативов ГТО.

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Сегодня, 16 июня, в Кизильском районе была открыта новая спортивная площадка. Теперь местные жители смогут лучше подготовить себя к успешной сдаче нормативов «Готов к труду и обороне».

На стадионе «Синий камень» расположены тренажеры не только для спортсменов и любителей здорового образа жизни, но также и для людей с ограниченными способностями. А все размещено на удобном и безопасном резиновом покрытии.

На торжественном открытии спортплощадки присутствовал глава администрации Кизильского района Александр Селезнев. Он рассказал, что закупка оборудования производилась за счет федеральных средств и помогло в этом министерство спорта Челябинской области. А за счет местного бюджета был подготовлен участок под будущую спортплощадку.

«В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в Челябинской области в 2020 году уже введена подобная площадка ГТО в Верхнеуральском районе. На очереди — Верхний Уфалей, Бреды, Нязепетровск и Сосновский район»,— сообщили в Минспорта.

Напомним, что комплекс ГТО является важным составляющим в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни». Основной его задачей является повышение процента граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55 процентов.