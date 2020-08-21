Более двух тысяч южноуральцев выполнили нормы ГТО по итогам II квартала текущего года

Они получат свои знаки отличия.

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Более двух тысяч знаков отличия ГТО привезли в Челябинскую область, чтобы вручить их спортсменам, успешно выполнившим нормы комплекса по итогам II квартала текущего года (с 1 апреля по 30 июня).

При этом большинство из них (1794) — на золотой знак, еще 255 — серебряный и 146 — бронзовый. Южноуральцы, успешно выполнившие нормативы ГТО, могут получить знаки отличия, обратившись в соответствующие Центры тестирования.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, южноуральцы продолжают подключаться к движению ГТО, соблюдая необходимые рекомендации Роспотребнадзора.

«Всего по итогам внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 13 миллионов россиян в возрасте от 6 лет и старше. Из них почти 8 миллионов человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования», — рассказали в министерстве спорта Челябинской области.

Напомним, что реализация комплекса «ГТО» на территории РФ является также и одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». Основной задачей этого федерального проекта привлечь к занятиям физкультурой и спортом более половины граждан страны.