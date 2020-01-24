25 января все студенческое сообщество отмечает «Татьянин день»

Губернатор поздравил южноуральцев с предстоящим праздником.

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«Татьянин день» выступает атрибутом яркого студенческого братства с того дня, как в России открыт первый университет, а именно с 1755 года. Праздник символизирует стремление к знаниям, погружение в будущую профессию и желание получать опыт от преподавателей и наставников.

Глава региона Алексей Текслер поздравил студентов с наступающим праздником, пожелал ребятам здоровья и больших успехов во благо региона и страны.

«Поздравляю вас с замечательным молодежным праздником. В Челябинской области этот праздник объединяет десятки тысяч студентов и еще раз подчеркивает высокий образовательный потенциал нашего региона. Пусть каждый студенческий день будет наполнен событиями, а молодые силы, задор и любовь к выбранному делу всегда будут востребованы», — говорит губернатор Алексей Текслер.

С 2005 года «Татьянин день» в России стали официально отмечать как «День российского студенчества».