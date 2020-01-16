Челябинский хоккеист завоевал «золото» юношеских Олимпийских игр

Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

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В городе Лозанна, который находится в Швейцарии, продолжаются третьи зимние юношеские Олимпийские игры. Всего в них принимают участие более 1800 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, более чем из 70 стран мира. Медали они разыгрывают в 16 видах спорта.

15 января состоялись заключительные матчи в хоккее формата 3 на 3 среди мужских команд. Такой вид игры довольно сильно отличается от классического. Площадка на арене разделена на три части. А вместо синих линий, обычно разграничивающих зоны, установлены временные бортики. В центральной зоне — скамейки запасных, рядом с которыми стоят тренеры.

Причем составы команд формировались в необычном формате — не по национальному признаку. Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение объединить спортсменов из разных стран в команды буквально за пару дней до турнира. Цвет формы также достался в произвольном порядке. Медали, завоёванные в составе интернациональных команд, не учитываются в общем медальном зачёте, но считаются полноценными наградами юношеской Олимпиады.

Хоккеист из Челябинска, защитник «Трактора-2004» Артём Проничкин играл в команде «зелёных» вместе с партнёрами из Италии, Франции, Украины, Сингапура и Катара. А тренером был специалист из Словакии. В итоге именно они завоевали «золото» турнира.

«В хоккее 3 на 3 забрасывается много шайб и преимущество можно легко растерять. Сложно привыкнуть к тому, что надо бросать по воротам из любых позиций. Игровая площадка здесь как в большом хоккее. Не скажу, что это для меня в диковинку, на тренировках „Трактора“ мы каждый день играем 3 на 3», — рассказал Артём Проничкин.

Уже завтра, 17 января, в Лозанне стартуют состязания по классическому хоккею. В составе сборной России выступят два южноуральских хоккеиста — Сергей Иванов и Илья Квочко.

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