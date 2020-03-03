Челябинец завоевал три медали на первенстве мира по спортивному ориентированию

Состязания проходили в Швеции.

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С 20 по 26 февраля в Швеции проходило юниорское первенство мира по спортивному ориентированию. В нём участвовал и южноуралец, студент ЮУрГУ Артемий Дорма. Ему удалось стать одним из героев соревнований — он завоевал три медали: два «серебра» и одно «золото».

Серебряные медали он выиграл в спринтерской гонке на три километра и на удлинённой дистанции в 15 километров, а золотую медаль он завоевал в эстафетой гонке в составе первой сборной России. Ему удалось финишировать первым, обогнав своего ближайшего соперника на целых 30 секунд. Поэтому до финиша национальная команда добралась с отрывом в 45 секунд от сборной Финляндии.

К слову, это уже второе «золото» Артемия Дормы на юниорских первенствах мира. Также в его активе имеется первое место на первенстве Европы.