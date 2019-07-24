Южноуральские спортсмены взяли бронзу на Спартакиаде инвалидов

Они повторили успех 2011-го года.

В Йошкар-Оле завершилась третья Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов. Эти состязания проходят раз в четыре года. Паралимпийский комитет Российской федерации назвал соревнования великолепными.

«Мне действительно доставляет огромное удовольствие все увиденное, и больше всего удовольствие от результатов, от того как выступали ребята. Спасибо вам великое!», – поделился впечатлениями Лев Селезнев, вице-президент Паралимпийского комитета России.

Чтобы проследить за ходом соревнований, на Спартакиаду приехали гости из 65 регионов России. За медали же боролись свыше двух тысяч спортсменов. И это рекорд по количеству участников в летней Спартакиаде людей с ограниченными возможностями.

В общекомандном зачете золото завоевали спортсмены из Москвы, серебро досталось участникам из Свердловской области. Бронзовые медали увезла с собой команда из Челябинской области. Всего на Спартакиаде было разыграно 574 комплекта медалей, при этом в копилке сборной Челябинской области, в которую вошли 37 спортсменов, оказалось 45 наград разного достоинства.



Южноуральская сборная повторила свой успех, который был достигнут на первой Спартакиаде инвалидов, прошедшей в 2011-м году. Тогда, 8 лет назад, команда также завоевала бронзу.

«Приятно, что наши спортсмены-инвалиды показывают хороший уровень физической подготовки. Их третье место в командном зачете Спартакиады сродни подвигу. К сожалению, у нас есть проблемы в развитии адаптивного спорта. При этом мы понимаем всю важность решения задач по созданию комфортных и доступных условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями», – прокомментировал победу южноуральцев Леонид Одер, исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Челябинской области.

Отметим, что южноуральские спортсмены уже начали подготовку к следующей, четвертой Всероссийской летней Спартакиаде, которая пройдет в 2023-м году в Казани.