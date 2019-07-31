Леонид Одер наградил победителя первенства Европы по прыжкам в воду

31 июля состоялось награждение Григория Иванова.

Сегодня, 31 июля, состоялось награждение трехкратного победителя первенства Европы по прыжкам в воду Григория Иванова.

Исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер принял у себя в кабинете триумфатора первенства Европы по прыжкам в воду, трехкратного победителя турнира Григория Иванова. Вместе с Григорием поздравления принимал и тренер Юрий Пирожков.

«Была очень серьезная конкуренция. Было тяжело бороться, даже морально собраться. Но все отлично», – поделился Иванов.

Григорий Иванов выступил в трех дисциплинах на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров. И во всех сумел завоевать первые места. В его активе золотые медали в прыжке с 3-х трехметрового трамплина. В личном первенстве, в синхронных прыжках и командных соревнованиях. Первенство Европы проходило в Казани. В нем приняли участие 170 спортсменов из 25 стран.

«Я знал, что ребята завоют медали. Но чтобы целых три «золота» – это превзошло все ожидания», – рассказал Леонид Одер, исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области.

Тренер спортсмена Юрий Пирожков отмечает, они планомерно шли к этой цели, с каждым разом улучшая результаты. Но впереди ещё много работы.

«Этот год для Григория – последний в юниорах. И дальше придется доказывать свое мастерство на взрослом уровне», – поделился Пирожков.

Следующим турниром, в котором Григорий Иванов примет участие, станет Кубок Федерации. Он пройдет в октябре. Готовиться к этим соревнованиям спортсмен будет в родном Челябинске.