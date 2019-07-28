На Южном Урале пройдет областной фестиваль ГТО

Финальные соревнования пройдут в День физкультурника.

В Челябинск приедут команды из городов и районов области, чтобы побороться за звание сильнейших на финальных состязаниях пятого областного летнего фестиваля «Готов к труду и обороне». В этом году соревнования пройдут в День физкультурника, 10 августа, на стадионе имени Елены Елесиной. В столицу Южного Урала представители десяти муниципальных образований, прошедшие отбор на муниципальном и зональном этапах.



«В муниципальном и зональном этапах соревнований приняли участие более пяти с половиной тысяч южноуральцев. В финальных состязаниях выступят около двухсот спортсменов, которые будут соревноваться в семи видах испытаний во всех возрастных ступенях комплекса ГТО», — сообщает Виталий Визауллин, пресс-секретарь ведомства.



Как сообщает руководитель регионального оператора комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков, сохраняется положительная динамика роста интереса к выполнению нормативов ГТО в целом по региону. За второй квартал нынешнего года тесты на знаки отличия ГТО выполнили более 30 тысяч южноуральцев, за тот же период в 2018 году эта цифра была ниже — чуть больше 11 тысяч человек.



Напомним, что за время возрождения комплекса ГТО в регионе нормативы сдали почти 200 тысяч жителей Челябинской области, из них около 88 тысяч получили знаки отличия.

