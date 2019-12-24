Южноуральские спортсмены получили 13 миллионов вознаграждения за свои победы

Это намного больше, чем в 2018 году.

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В конце декабря министерство спорта Челябинской области традиционно награждает спортсменов, завоевавших медали на крупных международных стартах. В этом году южноуральцы взяли 235 медалей на чемпионатах, первенствах мира и Европы. И этот показатель более чем в полтора раза превысил результат 2018 года.

Для вознаграждения победителей и призеров крупных международных соревнований, а также их наставников, по распоряжению губернатора Алексея Текслера из бюджета Челябинской области было выделено более 13 миллионов рублей. Так, за победу на чемпионате мира по олимпийским видам спорта предусмотрено вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Соответствующие премиальные предусмотрены за призовые места и в других статусных международных соревнованиях (чемпионаты и первенства мира по олимпийским и не олимпийским видам спорта, комплексные Универсиады, Сурдлимпийские игры и так далее).

«Более 600 южноуральских спортсменов входят в различные составы сборных России. По этому показателю наш регион уверенно входит в первую десятку регионов РФ. В уходящем году южноуральские спортсмены топового уровня не только сохранили, но и приумножили свои достижения в сравнении с 2018 годом. По инициативе Губернатора Челябинской области Алексея Текслера они получили денежные поощрения за свои успехи. И мы со своей стороны будем и дальше прикладывать все усилия, чтобы наши ведущие спортсмены получали достойное вознаграждение за свой кропотливый и нелегкий труд», — поделился министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Всего же в 2019 году южноуральские спортсмены завоевали более 2 700 медалей на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В большей степени спортсмены показали хорошие результаты в легкой атлетике, тхэквондо, дзюдо, конькобежном спорте и шорт-треке, боксе, водному поло и других видах спорта.