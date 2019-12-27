Ватерполистки посоревновались с легкоатлетами

Они стали гостями новогоднего выпуска программы «Весь спорт» на ОТВ.

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Две девушки-ватерполистки из златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримов и Евгения Головина посоревнуются с ходоком Василием Мизиновым и прыгуном с шестом Тимуром Моргуновым. Но на этот раз они будут сражаться в эрудиции, скорости и быстроте реакции.

Это все произойдет в итоговой программе «Весь спорт», которая выходит на телеканале ОТВ. Таким образом решили отметить наступающий Новый год и провести интеллектуальную игру среди южноуральских спортсменов, которые являются претендентами на участие в летних Олимпийских играх в Токио, отчего новогоднее соревнование кажется еще интереснее.

Какие они, будущие участники Олимпиады-2020? Как спортсмены подготовились к Новому году? И кто победит в этой мощной схватке?

Смотрите последнюю в 2019 году итоговую программу «Весь спорт» в субботу, 28 декабря, в 21:10 на телеканале ОТВ.