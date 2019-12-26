Альтруизм и бескорыстие: награды «Горячее сердце» вручили южноуральцам

Глава региона отметил нагрудными знаками смелых земляков.

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«Горячее сердце» — награда для тех, кто не проходит мимо беды или проблемы, проявляет силу духа, силу воли и стремится навстречу людям. В этом году три южноуральца были удостоены высокой отметки мужества.

«Для меня сегодня честь принимать вас в своем кабинете, вы проявили мужество и героизм, я испытываю гордость, когда вижу, что у нас есть такие земляки», — сказал губернатор Алексей Теклер.

20-летняя Кристина Евтушенко оформила опекунство на 6 своих братьев и сестренку. Когда дети остались без родителей, старшая девочка смогла доказать органам опеки, что сама справится с воспитанием родных и не отправит их в детдом.

Алена Волкова в 2018 году, отдыхая на городском пруду заметила вдали от берега тонущего ребенка. Она вытащила из воды девочку, которую впоследствии успели спасти медики.

Дим Гиндыш предотвратил ограбление, рискуя собственной жизнью. Сегодня молодой человек находится на службе в рядах Российской армии, награду он получит в 2020 году.

«Горячее сердце» награда Федерального фонда социально-культурных инициатив. Уже шесть лет подряд таким образом выражают признательность детям и молодежи в возрасте до 23 лет, которые бескорыстно оказывают помощь в трудных ситуациях тем, кто остро в ней нуждается.