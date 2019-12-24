В Челябинске прошел новогодний фестиваль ушу

На 4 площадках соревновались спортсмены от 3 до 17 лет.

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22 декабря на базе учебно-спортивного комплекса УралГУФК прошел новогодний фестиваль ушу. Этот турнир является отчетным, подводящим итоги 2019 года.

Сначала представили яркую церемонию открытия с показательными выступлениями спортсменов с различными видами оружия. После этого началась соревновательная часть. На 4 площадках, в различных разделах ушу соревновались спортсмены от 3 до 17 лет.

Кирилл Цепляев выступает в разделе «шуайцзяо» — это спортивная борьба с бросками и с возможностью использовать подножки. Кириллу всего 11 лет, 8 из которых он занимается ушу. И у него все хорошо получается.

«Я, в основном, первые места занимаю. Один раз только в Чебаркуле, на областных соревнованиях занял третье место», — поделился Кирилл Цепляев.

В целом Кирилл отметим, что очень доволен своими результатами в уходящем году.

«У нас есть победители, чемпионы. Я думаю, прошлый год для нас сложился с хорошим успехом мы идем по нарастающей. Планируем, что в 2020 году несколько человек попадут в сборную России на игры БРИКС», — поделился Олег Кастальский, президент Челябинской областной федерации ушу.

Отметим, что следующий год для челябинских ушуистов действительно станет особенным. Столица Южного Урала будет принимать спортивные игры БРИКС в июне 2020 года. И одним из шести видов спорта станет ушу. Также пройдут состязания по боксу, женскому волейболу, баскетболу, самбо и настольному теннису. В этих соревнованиях ожидается участие более 500 сильнейших спортсменов-юниоров из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.